Israel bombardeia notória prisão em Teerã e outros alvos, após ataques do Irã

Israel atingiu alvos do governo iraniano em Teerã nesta segunda-feira, 23, em uma série de ataques que ocorreram após o Irã lançar uma salva de mísseis e drones contra o território israelense. A ofensiva iraniana foi uma resposta aos bombardeios dos Estados Unidos contra instalações nucleares no Irã, realizados no dia anterior.

Segundo o Ministério da Defesa de Israel,Israel Katz, os alvos incluíram a notória prisão de Evin, na capital iraniana, e a sede de segurança da Guarda Revolucionária, braço paramilitar do regime.

VEJA MAIS

“O ditador iraniano será punido com toda a força por atacar a frente de batalha israelense”, declarou o ministério, em nota.

A televisão estatal iraniana também relatou que o local de enriquecimento subterrâneo de urânio em Fordo — uma das três instalações nucleares bombardeadas pelos EUA no fim de semana — foi novamente atingido nesta segunda. Não há, até o momento, informações sobre a autoria confirmada do novo ataque nem sobre os danos causados.

Fonte: Associated Press

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.