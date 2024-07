Israel bombardeia centro de Gaza; combates ocorrem em Rafah

As Forças Israelenses bombardearam partes da região central de Gaza nesta sexta-feira (19/7), matando pelo menos oito palestinos na área do acampamento Al-Nuseirat, enquanto os combates com militantes do Hamas aconteciam em Rafah, no sul, onde autoridades de saúde disseram que outros cinco residentes foram mortos.

No décimo mês de guerra, os bombardeios aéreos e de tanques de Israel no centro de Gaza têm se intensificado na última semana, matando dezenas de pessoas. Moradores disseram que o Exército israelense explodiu dezenas de casas na área nos últimos três dias.

Autoridades de saúde palestinas afirmaram que oito pessoas foram mortas em dois ataques aéreos israelenses separados contra duas casas nesta sexta-feira em Al-Nuseirat.

Em Rafah, onde Israel disse que pretende desmantelar os últimos batalhões do braço armado do Hamas, os moradores afirmaram que ferozes tiroteios foram ouvidos nesta sexta-feira nas áreas central e oeste.

Os médicos disseram que cinco pessoas morreram sob fogo israelense e seus corpos foram transferidos para o hospital Nasser, na cidade vizinha de Khan Younis.

A área de Al-Mawasi, uma zona designada para fins humanitários, para onde o Exército israelense estava pedindo que palestinos deslocados fossem, tornou-se insegura, disseram os residentes, devido aos ataques israelenses mortais.

"Eles nos disseram que al-Mawasi era segura -- nós viemos para o lugar seguro -- que segurança? Não há nenhum lugar seguro em Gaza", disse Aziza Suleiman Ammar, uma viúva palestina.

VEJA MAIS

Israel disse que os ataques foram "baseados em inteligência" e tiveram como alvo líderes militantes depois que medidas foram tomadas para garantir que nenhum dano fosse causado a civis -- uma alegação que os palestinos rejeitam como falsa.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que deve discursar no Congresso dos Estados Unidos na próxima semana, fez uma visita surpresa às tropas israelenses na área em torno de Rafah, dizendo-lhes que a pressão militar combinada com a exigência de trazer de volta 120 reféns ainda mantidos em Gaza está produzindo resultados.

"Essa dupla pressão não está atrasando o acordo (de cessar-fogo), mas sim avançando-o", disse ele, de acordo com um comunicado de seu gabinete.

Um esforço de cessar-fogo liderado pelo Catar e pelo Egito e apoiado pelos EUA tem falhado até agora devido a disputas entre os lados beligerantes, que culpam um ao outro pelo impasse.

Israel prometeu erradicar o Hamas depois que seus combatentes mataram 1.200 pessoas e fizeram mais de 250 reféns em um ataque em 7 de outubro, de acordo com os registros israelenses. Pelo menos 38.848 palestinos foram mortos na ofensiva retaliatória de Israel desde então, segundo as autoridades de saúde de Gaza.