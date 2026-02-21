Capa Jornal Amazônia
Israel atinge centros de comando do Hezbollah no leste do Líbano

Estadão Conteúdo

Ataques aéreos israelenses no leste do Líbano mataram oito integrantes do grupo Hezbollah, incluindo autoridades locais, informaram dois oficiais da organização neste sábado, 21. O Ministério da Saúde do Líbano contabilizou 10 mortos, sem distinguir entre combatentes e civis, e 24 feridos, incluindo três crianças. Os oficiais do Hezbollah afirmaram que os ataques ocorreram perto da aldeia de Rayak, no nordeste do país, na noite de sexta-feira.

O exército de Israel comunicou que membros da unidade de mísseis do Hezbollah, localizados em três centros de comando na área de Baalbek, foram "eliminados". Segundo a nota militar, eles atuavam para acelerar a prontidão e o aumento de força, enquanto planejavam ataques contra Israel. Entre os mortos identificados pelo Hezbollah estão os comandantes locais Ali al-Moussawi, Mohammed al-Moussawi e Hussein Yaghi, este último filho de um dos fundadores do grupo e aliado de Hassan Nasrallah.

O conflito entre Israel e Hezbollah intensificou-se em setembro de 2024, após meses de trocas de disparos iniciadas em apoio ao Hamas. Embora um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos tenha sido estabelecido dois meses depois, Israel acusa o Hezbollah de tentar se reconstruir e realiza ataques frequentes contra instalações do grupo. O Hezbollah reivindicou um ataque contra Israel desde a implementação da trégua.

O ataque ocorre em um momento de tensão regional. O governo dos Estados Unidos sinalizou a possibilidade de atingir o Irã caso as negociações sobre o programa nuclear de Teerã não resultem em um acordo. O Irã é o principal apoiador tanto do Hezbollah quanto do Hamas na região.

ISRAEL/HEZBOLLAH/GUERRA/LÍBANO/ATAQUE
