Israel ataca defesas aéreas do grupo islâmico Hezbollah

O Exército israelense atingiu as defesas aéreas do grupo islâmico xiita Hezbollah, localizada no vale do Bekaa, no Líbano, nesta segunda-feira (26). A ação resultou na morte de, pelo menos, dois membros do grupo islâmico.

Desde o início da guerra, foi a área mais distante da fronteira com o Líbano a ser atacada. De acordo com as forças militares israelenses, os caças de Israel atingiram as defesas aéreas do Hezbollah no vale em resposta à derrubada de um drone israelense, que o grupo libanês disse ter abatido com um míssil.

Ainda nesta segunda, o Hezbollah respondeu ao ataque com o disparo de 60 foguetes nas colinas de Golã, segundo a TV al-Mana, ligada ao grupo islâmico. Um porta-voz militar israelense confirmou que dezenas de foguetes foram disparados em direção à região.

Os incidentes marcaram uma escalada dos ataques mútuos travados em paralelo ao conflito na Faixa de Gaza, o que também aumenta os riscos de uma escalada adicional entre adversários fortemente armados que entraram em guerra pela última vez em 2006.

Os ataques atingiram uma região perto da fronteira com a Síria que é um reduto político do Hezbollah, grupo islâmico xiita, a cerca de 18 quilômetros da cidade de Balbeque, conhecida por suas ruínas antigas.