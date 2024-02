Justiça aceita denúncia contra brasileiros suspeitos de envolvimento com Hezbollah

A juíza federal Raquel Vasconcelos Alves de Lima, do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), tomou uma decisão crucial ao aceitar a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF), tornando réus os brasileiros Mohamad Khir Abdulmajid e Lucas Passos Lima, suspeitos de associação com o Hezbollah, um grupo militante xiita libanês.

Abdulmajid, apontado como responsável por recrutar brasileiros para o Hezbollah, encontra-se foragido desde o início de novembro de 2023, quando a Operação Trapiche foi deflagrada. Seu último registro migratório indica sua saída do Brasil em 18 de outubro com destino a Beirute, no Líbano, e não há informações sobre seu retorno ao país. Um mandado de prisão preventiva foi emitido contra ele e incluído na lista de difusão vermelha da Interpol.

VEJA MAIS

Enquanto isso, Lucas Passos Lima está detido preventivamente no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos (SP). Ele é investigado por suposto envolvimento com o Hezbollah e por ter viajado ao Líbano para interagir com o grupo, embora negue quaisquer vínculos com a organização.

A audiência de instrução e julgamento de Lima está marcada para o dia 21 de março, às 14h, onde ele será interrogado por videoconferência. Além disso, testemunhas de acusação e, se houver, testemunhas indicadas pela defesa serão ouvidas. A juíza responsável pelo caso agendou esta etapa crucial do processo.