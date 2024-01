Chefe militar do Hezbollah morre em ataque de Israel no Líbano

Um ataque promovido por forças das Israel nesta segunda-feira (8) matou uma importante autoridade militar do grupo terrorista Hezbollah pró-Irã no Líbano, segundo um oficial de segurança libanês ouvido pela agência de notícias AFP. O chefe militar morto "desempenhava um papel de primeiro plano na direção das operações militares no sul", segundo a mesma fonte, e morreu "em um bombardeio israelense", quando estava em seu veículo.

O ataque ocorreu na localidade de Kherbet Selm, a uma dezena de quilômetros da fronteira com o território israelense, e é mais em meio a receios de uma conflagração regional do conflito entre Israel e Hamas no Oriente Médio, especialmente após a morte do número dois do Hamas, Saleh al Aruri, e de seis outros líderes do mesmo grupo terrorista em um ataque atribuído às forças israelenses em 2 de janeiro, em um escritório do grupo palestino nos subúrbios do sul de Beirute.

"É imperativo evitar uma escalada regional no Oriente Médio, é absolutamente necessário evitar que o Líbano seja arrastado para um conflito regional", declarou o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, no sábado (6), em Beirute.