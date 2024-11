Israel aprova acordo de cessar-fogo com o Hezbollah

O gabinete de segurança de Israel aprovou nesta terça-feira (26.11) o acordo de cessar-fogo com o Hezbollah. Ainda não há detalhes do acordo como duração e implementação.

Na tarde desta terça-feira, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que está pronto para implementar o cessar-fogo e que “responderia com força a qualquer violação” pelo Hezbollah.

Na semana passada, o governo libanês e o grupo armado Hezbollah mostraram-se receptivos a uma proposta dos EUA, conforme indicado pelo enviado americano Amos Hochstein.

No dia 20, o líder do Hezbollah, Naim Qassem, declarou que o grupo havia revisado a proposta para encerrar os combates, colocando a responsabilidade pela suspensão das hostilidades nas mãos de Israel.

A proposta de cessar-fogo visa uma suspensão do conflito por 60 dias e estipula que os únicos grupos armados na área ao sul do rio Litani, no Líbano, devem ser o Exército do Líbano e as forças de manutenção da paz da ONU, conhecidas como Unifil.

A proposta também exige que as forças terrestres israelenses, que operam no sul do Líbano desde setembro, se retirem do país.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)