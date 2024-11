Israel emite, pela primeira vez, ordens de evacuação para o Centro de Beirute, no Líbano

As Forças de Defesa de Israel emitiram ordens de evacuação nesta terça-feira (26/11) para algumas áreas do Centro e da região Oeste de Beirute, no Líbano. O país tem realizado bombardeios aéreos frequentes, visando alvos do grupo extremista Hezbollah.

O comunicado foi feito minutos antes de novos ataques e ocorre após supostos progressos nas negociações para um cessar-fogo, mediadas por Estados Unidos e França.

A região central de Beirute é conhecida por reunir uma população mais diversa, com a presença de cristãos e muçulmanos sunitas. As áreas citadas na ordem de evacuação são próximas a universidades, incluindo duas instituições norte-americanas.

Na segunda-feira, um ataque aéreo de Israel atingiu um prédio em Beirute, alegadamente utilizado pelo Hezbollah, enquanto no sábado, bombardeios no centro da cidade resultaram em pelo menos 15 mortes e 63 feridos.

Desde setembro, Israel intensificou sua ofensiva contra o Hezbollah, que retaliou lançando cerca de 250 foguetes. Até o momento, os ataques israelenses causaram mais de 3.500 mortes e deslocaram cerca de 1,2 milhão de libaneses, enquanto Israel contabiliza cerca de 90 soldados e quase 50 civis mortos.

Cessar-Fogo

O embaixador israelense nos Estados Unidos, Michael Herzog, indicou que um acordo de cessar-fogo pode ser finalizado em breve, dependendo de ajustes ainda necessários, com uma reunião do Conselho de Segurança de Israel agendada para decidir sobre os termos.

A proposta inclui a interrupção dos ataques por dois meses e a retirada das forças israelenses da fronteira sul do Líbano, enquanto o Líbano poderia reintegrar suas tropas, e o Hezbollah relocaria suas armas para o norte.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)