Israel anuncia prisão de 21 terroristas do Hamas

Vinte e um terroristas do grupo Hamas foram presos pelas Forças de Defesa de Israel (IDF). A informação foi divulgada pela própria IDF, em suas redes sociais, nesta quinta-feira (2).

O país anunciou a prisão de 49 suspeitos por envolvimento em atividades terroristas. Desse total, 21 seriam integrantes do grupo terrorista que atacou o território israelense no dia 7 de outubro, desencadeando a guerra nessa região do Oriente Médio.

Ainda segundo as Forças de Defesa de Israel, uma série de operações em regiões da Judéia e Samaria, no sul de Israel, foi realizada para "combater o terrorismo e confiscar armas". A passagem de Rafah, que liga Gaza ao Egito, também fica no sul de Israel.