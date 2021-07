Irmãos são atingidos por raio ao tirar selfie embaixo de árvore

Três irmãos foram atingidos por um raio quando tiravam uma foto durante uma tempestade. Os jovens estavam se protegendo da chuva embaixo de uma árvore, em Londres, na Inglaterra. As informações são do Metrópoles.

Os irmãos Rachel, de 26 anos, Isobel, de 23 anos, e Andrew Jobson estavam andando de bicicleta e foram surpreendidos pela forte chuva. Eles pararam para se proteger e tiraram a foto no exato momento em que a árvore foi atingida por um raio.

(Reprodução: Instagram)

“Tirei uma foto nossa sorrindo e depois quisemos tirar uma foto da gente triste na chuva. De repente, eu já estava no chão e não conseguia ouvir mais nada além de um zumbido estridente. Meu braço direito ficou dormente e não conseguia movê-lo”, contou Isobel.

A jovem tem uma placa de titânio no braço. Especialistas acreditam que essa possa ter sido a causa do raio ter percorrido o corpo dos irmãos. Todos ficaram com marcas de queimaduras pelo corpo. Elas são conhecidas como marcas de Lichtenberg, comuns em casos de descargas elétricas.