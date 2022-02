Irmãos indígenas de 6 e 8 anos estão desaparecidos na mata há dez dias

Dois irmãos indígenas, Glauco e Gleison, estão desaparecidos desde o dia 18 de fevereiro, quando foram caçar pássaros na região de selva da Comunidade Indígena Palmeira, em Manicoré, no interior do Amazonas, e não retornaram. As buscas chegaram a ser encerradas pelo Corpo de Bombeiros no último dia 25, mas foram retomadas neste domingo (27), após surgirem novas pistas. As informações são do G1 Amazonas.

Segundo uma indígena voluntária que continuou a procura dos meninos, mesmo com o encerramento das buscas oficiais, foram encontradas pegadas e até uma possível cama onde os irmãos dormiram nos últimos dois dias. Isso aumentou as esperanças de encontrar os dois com vida.

Uma reunião, então, foi marcada entre as autoridades e ficou decidido a retomada das buscas. Quatro especialistas em ações de mata do Exército Brasileiro de Humaitá vão ajudar nos trabalhos. Três policias militares de Manicoré e um policial civil, além de representantes do conselho tutelar também vão se juntar aos especialistas.

Dois indígenas chegaram a ser picados por cobras em pontos diferentes dentro da mata fechada enquanto procuravam as crianças. Um já recebeu alta e o outro permanece em observação.