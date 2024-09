Irmão de jovem brasileiro morto no Líbano sobrevive a ataque

O irmão do brasileiro que morreu nos bombardeios de Israel ao Líbano, Mohamed Kamal Abdalah, 17 anos, sobreviveu ao ataque aéreo no Vale do Beqaa, a 30 quilômetros da capital Beirute. O episódio matou Ali Kamal Abdallah, 15 anos, e o pai dos jovens, Kamal Hussein Abdallah, que é paraguaio.

O site CNN apurou que Mohamed, acompanhada de uma irmã, está a caminho do Brasil para se reunir com a família em Foz do Iguaçu, no Paraná. A previsão é que ele desembarque de volta ao país no fim desta quinta-feira (26).

Amigo da família, Adnan El Sayed informou que eles trabalhavam na fábrica de produtos de limpeza. Ali é natural do Paraná e o primeiro brasileiro a morrer na escalada de conflito no Líbano. A morte dele foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores.

A Embaixada do Brasil em Beirute começou a consultar, na terça-feira (24), brasileiros que vivem no Líbano sobre o interesse em receber apoio do governo brasileiro para deixar o país do Oriente Médio.

Os brasileiros foram orientados a responder um formulário para que o Brasil possa seguir com o planejamento de eventual operação de resgate.