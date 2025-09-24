Irã nunca quis produzir bombas ou armas nucleares, diz Masoud Pezeshkian na ONU

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, pontuou nesta quarta-feira, 24, que o país "nunca quis produzir bombas nucleares ou armas nucleares" e, em discurso na Assembleia Geral da ONU, garantiu que Teerã "nunca produzirá qualquer arma de destruição massiva". Segundo ele, a ideia de que o Irã buscaria armamentos nucleares é uma "invenção" de outros países, citando Israel como exemplo.

O líder iraniano acusou Tel Aviv e Washington de violarem a soberania de seu país, lembrando os ataques dos EUA de junho contra instalações nucleares em seu território como "uma grave traição à diplomacia". Ele exibiu um livro de fotos de cientistas iranianos mortos em ofensivas atribuídas a Israel durante a "guerra dos 12 dias" e disse que a comunidade internacional precisa refletir "sobre quem é o real desestabilizador da paz regional".

Pezeshkian criticou o que chamou de abusos cometidos sob o pretexto de defesa própria, citando o que chamou de genocídio em Gaza, a destruição da infraestrutura na Síria, a fome e as invasões territoriais. Ele condenou também "a recente agressão do regime de Israel contra o Catar", com bombardeios contra uma equipe de negociadores do Hamas, e expressou solidariedade ao povo catariano.