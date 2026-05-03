Irã: interferência dos EUA em novo regime do Estreito de Ormuz seria violação de cessar-fogo

O presidente da Comissão de Segurança Nacional e Política Externa do Parlamento do Irã, Ebrahim Azizi, afirmou que "qualquer interferência americana no novo regime marítimo do Estreito de Ormuz será considerada uma violação do cessar-fogo".

A declaração, feita na rede social X, faz referência ao post do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou o "Projeto Liberdade" como uma maneira de os EUA ajudarem a tirar navios e tripulações - e que, segundo ele, "não fizeram nada de errado" - do Estreito de Ormuz.

Azizi completou que "o Estreito de Ormuz e o Golfo Pérsico não serão administrados pelas postagens delirantes de Trump!".

Mais cedo, neste domingo,3, a PressTV afirmou que o parlamento do Irã fará uma nova lei para o tráfego no Estreito de Ormuz, com cobrança de taxas por serviços como segurança, orientação marítima e proteção ambiental.