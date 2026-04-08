Irã fecha novamente o Estreito de Ormuz após ataques no Líbano

O Irã anunciou o fechamento do Estreito de Ormuz após ataques de Israel ao Líbano, em uma decisão que amplia a tensão no Oriente Médio e pode afetar o transporte global de petróleo. A medida ocorre em meio a acusações de que Israel teria violado um cessar-fogo recente, que previa a suspensão dos confrontos por um período de duas semanas.

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Segundo informações divulgadas por veículos ligados ao governo iraniano, Teerã avalia abandonar o acordo caso as ofensivas continuem. O entendimento havia sido aceito com mediação dos Estados Unidos, mas, de acordo com o Irã, foi descumprido pelas ações militares em território libanês.

Autoridades iranianas também afirmaram que as forças armadas já estudam possíveis alvos em resposta aos ataques. Com o fechamento do Estreito de Ormuz — considerado uma das principais rotas para o escoamento de petróleo no mundo —, o tráfego de petroleiros na região foi interrompido, o que pode gerar impactos no mercado internacional de energia.