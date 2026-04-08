Após trégua anunciada, ataques aéreos atingem o Irã, que dispara contra Israel e Arábia Saudita

Mesmo com o anúncio do acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã, as forças de Israel mantiveram a ofensiva aérea contra o território iraniano na madrugada da quarta-feira, 8 (pelo horário local).

Os iranianos também continuaram a disparar mísseis e drones contra Israel, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Bahrein e Kuwait. Em Abu Dabi, uma unidade de processamento de gás pegou fogo após ser bombardeada.

Não há um horário definido para o início da trégua de duas semanas.

Em outra frente, Israel voltou a atacar posições do Hezbollah em cidades no sul do Líbano. Oito pessoas morreram e 22 ficaram feridas na ofensiva, segundo o Ministério da Saúde libanês.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informou nesta quarta-feira que apoia o acordo de cessar-fogo dos Estados Unidos com o Irã, anunciado na véspera. O pacto, no entanto, não inclui o combate ao Hezbollah no Líbano, segundo afirmou o premiê. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.