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Irã e Omã podem cobrar taxas sobre navegação no Estreito de Ormuz

O Irã usaria o dinheiro arrecadado para a reconstrução do país após a guerra

Estadão Conteúdo
fonte

A guerra entrou em sua quarta semana com novos focos de tensão (Reprodução / Redes Sociais)

O Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou que a passagem pelo Estreito de Ormuz será permitida. Esta liberação ocorrerá sob supervisão militar iraniana, em meio a um acordo de cessar-fogo com os Estados Unidos.

A trégua estabelecida entre as partes permite que tanto o Irã quanto Omã cobrem taxas de navios que transitam pelo estratégico estreito. A informação foi revelada por um oficial que falou sob condição de anonimato.

O país persa planeja destinar os valores arrecadados para a reconstrução nacional. Este investimento ocorreria após o período de guerra. A Associated Press foi a fonte original da notícia.

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