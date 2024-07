Irã estaria conspirando para assassinar Trump, diz CNN

Nesta terça-feira (16/7), a agência de notícias CNN informou que as autoridades norte-americanas obtiveram informações, nas últimas semanas, sobre uma conspiração do Irã para tentar assassinar o ex-presidente e candidato republicano Donald Trump.



De acordo com a rede de televisão norte-americana, essas informações teriam levado o Serviço Secreto a reforçar a segurança em torno do ex-presidente.

Mas, não há indícios de que Thomas Matthew Crooks, o jovem que tentou matar o ex-presidente no último sábado, esteja ligado à conspiração.

O Irã ameaçou repetidamente vingar-se dos EUA por conta da morte de Qasem Soleimani, comandante do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, ocorrida em janeiro de 2020, por ordem de Trump.

Todos os altos cargos da administração Trump que trabalham na segurança nacional se beneficiaram de medidas de segurança rigorosas após deixarem o cargo.O porta-voz do Serviço Secreto dos EUA, Anthony Guglielmini, no dia seguinte ao ataque ao magnata, tinha falado de um recente reforço da sua escolta sem especificar o motivo.