'Irã está perto de obter uma arma nuclear', diz porta-voz do Exército israelense

Israel realizou uma série de ataques de grande escala contra o Irã na madrugada desta sexta-feira (13), no horário local — ainda noite de quinta-feira (12) no Brasil. Em resposta ao risco de retaliação, o governo israelense declarou estado de emergência em seu território.

Em comunicado oficial, o porta-voz do Exército israelense, Effie Defrin, afirmou que “o Irã está próximo de obter uma arma nuclear”. Segundo ele, a possibilidade de o regime iraniano desenvolver uma bomba representa uma ameaça direta à existência de Israel.

“Durante anos, o regime iraniano defendeu a destruição do Estado de Israel. Nos últimos meses, nossa inteligência identificou planos concretos nesse sentido. Agora, mais do que nunca, o Irã está perto de alcançar esse objetivo", declarou Defrin.

Ele acrescentou que os ataques conduzidos pelas Forças de Defesa de Israel (FDI) foram preventivos, precisos e tiveram como principal alvo a infraestrutura do programa nuclear iraniano.

Resultado do ataque

De acordo com a mídia estatal iraniana, o comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, Hossein Salami, e o cientista Fereydoon Abbasi — ex-diretor da agência nuclear iraniana — morreram durante os bombardeios. A perda de Salami representa um impacto significativo para o governo de Teerã, já que a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês) é uma força-chave nas esferas militar, política e econômica do país, com forte vínculo com o líder supremo, aiatolá Ali Khamenei.

Em resposta, Khamenei declarou que Israel, com essa ofensiva, “criou para si um destino amargo, que certamente enfrentará”. Já o porta-voz das Forças Armadas do Irã, Abolfazl Shekarchi, advertiu que Estados Unidos e Israel arcarão com um “alto preço”, segundo a agência Reuters.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou em discurso que a ação militar “atingiu o centro do programa de enriquecimento nuclear do Irã” e teve como alvo cientistas envolvidos no desenvolvimento de armas nucleares. Washington, no entanto, declarou que a operação foi uma iniciativa “unilateral” de Israel. Em Tel Aviv, moradores passaram a estocar alimentos e água diante da expectativa de uma possível retaliação iraniana.

Netanyahu informou ainda que a principal instalação nuclear do Irã, localizada em Natanz — cerca de 225 km ao sul de Teerã —, foi um dos alvos do ataque. Em comunicado, o Ministério da Defesa israelense alertou que, após a ação preventiva, é provável que ocorram ataques com mísseis e drones contra o território e a população civil israelense.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram nas redes sociais que dezenas de caças “concluíram a primeira fase” da ofensiva, que atingiu diversos alvos militares e nucleares no Irã. Já a imprensa estatal iraniana relatou que regiões residenciais da capital foram atingidas, incluindo o quartel-general da Guarda Revolucionária — um dos principais centros de poder das forças armadas iranianas.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia