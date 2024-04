Irã diz que ataque atribuído a Israel na Síria não ficará sem resposta

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, afirmou que o bombardeio em um edifício diplomático do país em Damasco, na Síria, nesta segunda-feira (1) "não ficará sem resposta", intensificando ainda mais as tensões no Oriente Médio. Atribuído a Israel, o ataque deixou 11 mortos, entre eles membros da Guarda Revolucionária iraniana em Damasco, incluindo um líder destacado da Força Quds, uma unidade do Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica do Irã.

"O crime covarde não ficará sem resposta", ressaltou Raisi, condenando o que chamou de "ato desumano, agressivo e desprezível de invasão e violação flagrante das normas internacionais".

Líder supremo do Irã, Ali Khamenei também reforçou as ameaças de uma resposta ao bombardeio. "O regime perverso sionista será castigado", disse.

Segundo Teerã, o ataque incluiu "seis mísseis disparados por caças F-35", os primeiros direcionados contra um edifício diplomático iraniano na Síria, país em guerra civil desde 2011.

O Irã afirmou ainda que os Estados Unidos também são considerados responsáveis pelo ataque devido a seu apoio a Israel. O governo norte-americano negou envolvimento no ataque ao edifício que abrigava o consulado e a residência do embaixador iraniano na Síria, de acordo com uma fonte citada pelo site de notícias Axios.