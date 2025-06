Irã considera pausar cooperação com AIEA, que alerta para 'danos significativos' em Fordow

O Parlamento do Irã avalia aprovar uma legislação para suspender a cooperação do país com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), órgão da ONU, segundo informou a agência de notícias Mehr. O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, acusou a AIEA de agir com viés político e de ignorar o caráter pacífico do programa nuclear do Irã.

As declarações foram feitas nesta segunda-feira, 23 de junho, em meio aos bombardeios dos Estados Unidos contra instalações nucleares iranianas no fim de semana e à continuidade da ofensiva israelense.

Mais cedo, o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, afirmou que os ataques causaram danos “muito significativos” à instalação de Fordow, principal usina de enriquecimento de urânio do Irã. Segundo ele, a agência ainda não conseguiu concluir uma avaliação completa no local e pediu um cessar-fogo que permita a entrada de inspetores. Grossi confirmou que, até o momento, não houve aumento da radiação na região.

O Irã reconheceu os danos às unidades, mas afirmou que o material nuclear foi transferido antes dos ataques. “Alerta que qualquer movimentação de material de uma instalação protegida para outro local deve ser comunicada”, disse Grossi, sem detalhar se o Irã notificou a AIEA.

Com informações da Associated Press e da Dow Jones Newswires.