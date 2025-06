Em contatos com Irã e Iraque, Putin condena 'agressão sem justificativa' contra iranianos

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, classificou como “agressão sem provocação, sem fundamento ou justificativa” os ataques contra o Irã, durante reunião com o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi. A declaração foi divulgada pela agência de notícias russa Tass. No encontro com o representante de Teerã, Putin reafirmou que a posição de Moscou sobre o tema “é bem conhecida”.

Em comunicado oficial, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia condenou veementemente os bombardeios realizados pelos Estados Unidos contra instalações nucleares iranianas e pediu o fim imediato da violência.

Nesta segunda-feira, 23, o presidente russo também conversou por telefone com o primeiro-ministro do Iraque, Mohammed Al-Sudani. De acordo com nota citada pela agência Interfax, os dois líderes fizeram “uma ampla troca de opiniões” sobre a situação no Oriente Médio.

VEJA MAIS

“Ambas as partes observaram que essas ações, que violam gravemente a Carta das Nações Unidas e outras normas do direito internacional, podem trazer consequências extremamente perigosas e imprevisíveis para a estabilidade regional e para todo o sistema de segurança global”, afirmou o comunicado.

Putin e Al-Sudani também manifestaram preocupação com os impactos da crise nos mercados globais de energia e destacaram a importância de manter a cooperação ativa no âmbito da Opep+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados).

Já o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou à imprensa que as ações dos EUA aumentaram o número de atores envolvidos no conflito e iniciaram uma nova espiral de escalada. Segundo ele, ainda não está claro o que ocorreu nas instalações nucleares iranianas nem se há risco de vazamento radioativo, mas a situação, disse, é motivo de preocupação.