Irã ataca porto em Omã e navio pega fogo no Iraque; Israel ataca capital do Líbano

Equipes de bombeiros tentam conter um incêndio em tanques de armazenamento de combustível no porto de Salalah, em Omã, após dias de ataques do Irã, segundo a agência de notícias Oman News. O ministério das Relações Exteriores do Kuwait condenou o alvejamento do porto e dos tanques de combustível, classificando-os como "escalada perigosa" que ameaça o comércio global.

Vídeos mostram nuvens espessas de fumaça preta e chamas largas vindas dos tanques em Omã. Mais cedo, um porta-voz sênior das Forças Armadas do Irã havia ameaçado atacar portos e centros financeiros do Oriente Médio como retaliação aos EUA.

Há também relatos de que dois drones iranianos atingiram nas proximidades do aeroporto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que abriga a companhia aérea Emirates e é o mais movimentado do mundo para viagens internacionais. Quatro pessoas ficaram feridas, mas os voos continuaram, informou o Escritório de Mídia de Dubai.

No Iraque, dois petroleiros estrangeiros carregando petróleo iraquiano foram submetidos a ataques não identificados dentro da área marítima do país, causando incêndio em ambos, segundo informou uma autoridade do porto para a Reuters. Bagdá evacuou 25 membros dos dois navios, enquanto o incêndio continua a consumir as embarcações.

Em Teerã, testemunhas relataram ouvir fortes ataques aéreos, explosões e intenso fogo de baterias antiaéreas. Também era possível ouvir o zumbido de drones sobrevoando. Uma pessoa que dirigia para Teerã descreveu o céu nublado enquanto a fumaça de bombas e explosões de mísseis se misturava no ar, que cheirava a pólvora queimada e gasolina.

Ainda assim, navios petroleiros pertencentes ao Irã parecem continuar a navegar pelo Estreito de Ormuz sem ligar seus aparelhos de rastreamento, que mostrariam onde as embarcações estão. Segundo a Kpler, o Irã retomou as exportações no terminal petrolífero de Jask, no Golfo de Omã, em 7 de março.

Paralelamente, Israel continua sua campanha de ataques contra o Hezbollah no Líbano. Conforme o Wall Street Journal, a ofensiva israelense atingiu áreas suburbanas do sul de Beirute, depois que a milícia libanesa atirou dezenas de mísseis contra Israel. Mais cedo, uma reportagem do Canal 12 de Israel revelou que Tel-Aviv enviou uma mensagem para o Líbano ameaçando começar a mirar em infraestrutura nacional, caso no governo libanês não controle as ações do Hezbollah.

*Com informações da Associated Press