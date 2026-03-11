Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Irã ataca porto em Omã e navio pega fogo no Iraque; Israel ataca capital do Líbano

Estadão Conteúdo

Equipes de bombeiros tentam conter um incêndio em tanques de armazenamento de combustível no porto de Salalah, em Omã, após dias de ataques do Irã, segundo a agência de notícias Oman News. O ministério das Relações Exteriores do Kuwait condenou o alvejamento do porto e dos tanques de combustível, classificando-os como "escalada perigosa" que ameaça o comércio global.

Vídeos mostram nuvens espessas de fumaça preta e chamas largas vindas dos tanques em Omã. Mais cedo, um porta-voz sênior das Forças Armadas do Irã havia ameaçado atacar portos e centros financeiros do Oriente Médio como retaliação aos EUA.

Há também relatos de que dois drones iranianos atingiram nas proximidades do aeroporto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que abriga a companhia aérea Emirates e é o mais movimentado do mundo para viagens internacionais. Quatro pessoas ficaram feridas, mas os voos continuaram, informou o Escritório de Mídia de Dubai.

No Iraque, dois petroleiros estrangeiros carregando petróleo iraquiano foram submetidos a ataques não identificados dentro da área marítima do país, causando incêndio em ambos, segundo informou uma autoridade do porto para a Reuters. Bagdá evacuou 25 membros dos dois navios, enquanto o incêndio continua a consumir as embarcações.

Em Teerã, testemunhas relataram ouvir fortes ataques aéreos, explosões e intenso fogo de baterias antiaéreas. Também era possível ouvir o zumbido de drones sobrevoando. Uma pessoa que dirigia para Teerã descreveu o céu nublado enquanto a fumaça de bombas e explosões de mísseis se misturava no ar, que cheirava a pólvora queimada e gasolina.

Ainda assim, navios petroleiros pertencentes ao Irã parecem continuar a navegar pelo Estreito de Ormuz sem ligar seus aparelhos de rastreamento, que mostrariam onde as embarcações estão. Segundo a Kpler, o Irã retomou as exportações no terminal petrolífero de Jask, no Golfo de Omã, em 7 de março.

Paralelamente, Israel continua sua campanha de ataques contra o Hezbollah no Líbano. Conforme o Wall Street Journal, a ofensiva israelense atingiu áreas suburbanas do sul de Beirute, depois que a milícia libanesa atirou dezenas de mísseis contra Israel. Mais cedo, uma reportagem do Canal 12 de Israel revelou que Tel-Aviv enviou uma mensagem para o Líbano ameaçando começar a mirar em infraestrutura nacional, caso no governo libanês não controle as ações do Hezbollah.

*Com informações da Associated Press

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA/ATAQUES/OMÃ/IRAQUE/LÍBANO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump achou que Lula havia sido convidado e faltou à reunião da direita 'Escudo das Américas'

11.03.26 18h07

SOBERANIA

Pezeshkian diz que única forma de encerrar guerra é reconhecer direitos do Irã

O presidente acrescentou que, nas conversas diplomáticas, reiterou o compromisso do Irã com a estabilidade regional.

11.03.26 16h13

ALERTA

Fim do mundo? Sonda espacial de 600 kg colidirá com a Terra nesta quarta-feira (11)

Segundo os cientistas, a espaçonave deveria retornar ao planeta apenas em 2034

11.03.26 15h52

ALERTA

OMS alerta: 'chuva negra' após ataques a refinarias podem causar problemas respiratórios no Irã

Christian Lindmeier afirmou que a chuva que cai em Teerã após os ataques "representa, de fato, um perigo para os iranianos".

11.03.26 15h27

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

SERÁ?

Aparição de alienígenas e guerra mundial podem ocorrer em 2026, diz Baba Vanga

Profecias atribuídas à vidente búlgara voltam a viralizar após tensão entre Irã, Israel e EUA e anúncio de arquivos secretos sobre OVNIs

05.03.26 11h26

ACIDENTE FATAL

Jovem que estava com medo de descer em tobogã morre após ser arremessada na curva do brinquedo

Yuris García caiu de uma altura de 4,5 metros em um parque de diversões da Colômbia

09.03.26 15h51

CONFLITO

Quando vai acabar a guerra entre EUA, Israel e Irã? Veja a previsão

Conflito entra no 5º dia; autoridade israelense estima confrontos por mais 7 a 10 dias

04.03.26 9h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda