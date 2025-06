Irã ataca base dos EUA no Catar, diz site

O conflito no Oriente Médio segue ganha uma nova atualização, agora com um ataque do Irã contra uma base aérea americana em Al Udeid, localizda no Catar. O ataque aconteceu nesta segunda-feira (23), segundo o site norte-americano "Axior". A base americana é a maior dos Estados Unidos na região, com mais de 10 mil soldados abrigados.

Um oficial israelense teria confirmado o lançamento de pelo menos seis mísseis neste ataque. A investida iraniana é vista como uma retaliação a operação militar Martelo da Meia-Noite, conduzida na noite do último sábado (21). Na ocasião, a força aérea dos EUA utilizou aeronaves e mísseis, incluindo bombas de penetração maciça, para atacar instalações nucleares no país.

