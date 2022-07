Instagram vai mostrar quem visitou perfil? Entenda o rumor

Começou a circular, na última semana, um rumor de que o Instagram poderia começar a mostrar os visitantes dos perfis. O boato deixou muitos usuários preocupados, especialmente aqueles adeptos do “stalking”. "Se o Instagram realmente habilitar o negócio de quem visitou o perfil, eu sumo da humanidade. Não vou ter onde enfiar a cara", comentou um usuário.

O boato surgiu a partir de uma suposta captura de tela de uma conta no Instagram, publicada por um usuário no Twitter. Na imagem, além de informações como curtidas em fotos e solicitações de amizade, a rede social mostra também a quantidade de pessoas que visitaram o perfil e quem elas são.

Recurso será disponibilizado pelo Instagram?

Entretanto, em vídeo publicado no TikTok, na sexta-feira (1º), dois dias após a viralização do assunto, o autor do tuíte que deu origem ao rumor explicou que tudo não passava de uma brincadeira.

Ao G1, um porta-voz da Meta, controladora da rede social, confirmou que a informação não passa de um boato: "Informamos que os rumores do Instagram mostrar as pessoas que visitaram os perfil na aba 'Atividade' não são verdadeiros".

Alguns aplicativos prometem revelar a identidade dos stalkers, inclusive, tendo que ser pagos pelo usuário para liberar a função. Esses sites, porém, não são reconhecidos pelo Instagram, o que faz deles um risco para a segurança dos dados de usuários que fornecem login e senha em nome da curiosidade.