Instagram com problemas novamente? Usuários reclamam de falhas no aplicativo

As reclamações sobre o Instagram estão crescendo nas redes sociais e entrou nos assuntos mais comentados no Twitter. De acordo com os usuários, desde terça-feira (28), o aplicativo começou a apresentar falhas na aba de Stories esta não é a primeira vez no mês de junho que a rede apresenta problemas em seu funcionamento.

Quais problemas o Instagram está apresentando?

Ao acessar a câmera para criar vídeos ou fotos, os internautas não conseguem salvar o conteúdo ou realizar a postagem em tempo real, pois o aplicativo não segue para finalizá-la e começa a travar. Entretanto, quando a tentativa é de postar fotos ou vídeos antigos, os usuários conseguem realizar a publicação.

No início deste mês, outro defeito desta rede social foi relatado pelos internautas e persiste até hoje (29), que é a repetição de Stories já visualizados.

Até o momento o Instagram não comentou sobre o motivo das falhas no aplicativo.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)