Caiu o Instagram? Usuários reclamam de falhas ao acessar aplicativo

No Twitter e no aplicativo Downdetector, que fornece a situação de aplicativos e sites em tempo real, as queixas pelo Instagram aumentaram na tarde desta terça-feira (14). Segundo os usuários, a rede social mostra os Stories que já foram visualizados por eles sempre que atualizam o feed de notícias.

“É impressão minha ou o Instagram está bugado? Já assisti os stories das mesmas pessoas 1000x”, desabafa um usuário.

O aplicativo esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter e gera uma insatisfação que provavelmente seja global, já que as reclamações são encontradas em vários idiomas diferentes.”Estou odiando o instagram hoje”, diz outro usuário.

O Instagram informou que está analisando o caso para saber a causa e resolver a instabilidade.

