Usuários relatam instabilidade no Instagram na manhã desta quinta-feira (2)

Na manhã desta quinta-feira (2), a rede social 'queridinha' das pessoas, o Instagram, apresentou instabilidade para os usuários. Ainda não se sabe ao certo o que teria causado o erro, mas o problema parece ter afetado contas de outros países além do Brasil. As informações são do TecMundo.

Vários internautas utilizaram as redes sociais vizinhas para relatar o ocorrido. O nome da plataforma está entre os assuntos mais comentados no momento no Twitter e gerou até a criação de memes. Confira: