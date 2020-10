Influencer ucraniano morre de covid-19 após dizer que doença não existia

Um influenciador digital ucraniano que ficou famoso por produzir vídeos sobre estilo de vida saudável, morreu no último sábado, 17, aos 33 anos, em decorrência da covid-19. Por ironia, antes de adoecer Dmitriy Stuzhuk sustentava que o novo coronavírus não existia. Segundo a ex-esposa ele teria adquirido a doença durante uma viagem à Turquia. EleStuzhuk chegou a receber alta do hospital, mas teve complicações cardíacas e voltou a ser internado.

"Seu estado é extremamente grave. Ninguém pode fazer nada com isso. Fiz tudo o que pude para que o pai dos meus três filhos vivesse. Mas nada depende de mim agora", disse Sofia, horas antes de anunciar a morte do ex-marido. Antes de morrer, ainda no hospital, Stuzhuk fez uma publicação nas redes sociais dizendo que covid-19 era uma doença séria, apesar de sua descrença inicial.

"Quero compartilhar como fiquei doente e alertar fortemente a todos. Eu pensava que covid não existia... até que fiquei doente. Covid-19 não é uma doença simples. É grave.", escreveu ele, que tinha mais de um milhão de seguidores no Instagram. Ele deixa três filhos, o mais novo com apenas nove meses.