Influencer separa do marido e passa a viver com o enteado

A influenciadora russa Marina Balmasheva, de 35 anos, terminou o casamento com Alexey Shavyrin, de 45, após se apaixonar pelo filho dele, Vladimir Shavyrin, de 21. Ela começou um relacionamento com o enteado e está grávida do jovem.

Marina acompanhou o crescimento de Vladimir desde quando ele tinha sete anos. Mas eles começaram uma relação mais “amorosa” há dois anos, quando o jovem retornou da universidade.

A mulher teria, inclusive, passado por cirurgias plásticas para ficar mais atraente para o novo amado. Marina compartilhou fotos revelando que fez uma abdominoplastia, lift facial, blefaroplastia (cirurgia estética que remove a pele enrugada das pálpebras) e aplicação de botox.

"Como uma pessoa pode mudar. Tantas pessoas me falam para usar maquiagem, fazer os cílios e enrolar meus pelo pubianos por conta do meu marido jovem. Mas tem uma coisa: ele se apaixonou por mim com todas as minhas cicatrizes de cirurgias plásticas, celulite, excesso de pele e personalidade. E não quero parecer melhor do que sou", disse ela.

Quem não gostou da relação foi seu ex-marido e pai de Vladimir, com quem tem cinco filhos adotivos com Marina. Ele disse que foi traído e que a teria perdoado se ela não tivesse se relacionado com seu filho.

Em resposta, Marina disse que seu casamento anterior era um "fingimento". "Eu me arrependi de ter destruído a família? Sim e não. Eu tive vergonha de ter matado a estabilidade de 'mãe e pai'. Eu queria voltar com meu ex? Não. Eu sinto raiva e ódio dele? Não mais", afirmou ela.