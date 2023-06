Índia tem quase 100 mortos por onda de calor; temperatura chega a 44ºC

A onda de calor que atinge a Índia procovou a morte de 98 pessoas - a maioria tinha mais de 60 anos e problemas de saúde preexistentes, que podem ter sido agravados pelo calor intenso, de acordo com autoridades locais. Além disso, cerca de 450 pessoas foram hospitalizadas. Os termômetros chegarem a 44ºC atingindo, principalmente, os estados de Bihar e Uttar Pradesh.

Abril, maio e junho são geralmente os mais quentes na maior parte da Índia, antes que as chuvas de monção tragam temperaturas mais amenas. No sábado, autoridades emitiram um pedido para que as pessoas com mais de 60 ficassem em casa durante o dia.

VEJA MAIS

Um aviso de alerta vermelho para calor extremo em algumas regiões do país, incluindo Uttar Pradesh e Bihar foi emitido pelo Departamento Meteorológico Indiano (IMD) na semana passada. De acordo com o boletim diário, houve temperatura média superior a 44°C nos distritos do Uttar Pradesh, com Shaykhpura liderando, com máxima de 45,1°C. O alerta de calor no estado deverá ser mantido até pelo menos esta segunda-feira.

No município mais afetado do Uttar Pradesh, Ballia, localizado cerca de 970 quilômetros a sudeste de Nova Délhi, as temperaturas ultrapassaram os 42ºC.

Calor extremo

Uma onda de calor é tecnicamente declarada quando as temperaturas baixas ultrapassam 45°C durante pelo menos dois dias consecutivos. No ano passado, entre janeiro e setembro, a Índia registrou 203 dias de temperaturas extremas, um recorde em sua história e cinco vezes maior do que o número de 2021.