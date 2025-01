Incêndios na Califórnia: fogo chega perto do letreiro de Hollywood

Mais de 130 mil pessoas já foram evacuadas de Los Angeles desde o início dos incêndios florestais que atingem a cidade. Cinco pessoas morreram.

As chamas estão se espalhando por diversas áreas, como Pacific Palisades, Altadena e Hollywood Hills, queimando cerca de 4.300 hectares. O fogo já se aproxima do famoso letreiro de Hollywood, mas ainda não o atingiu. A previsão é que os prejuízos cheguem a US$ 57 bilhões.

O prejuízo também afeta o setor de entretenimento da região. Até o momento eventos como o anúncio dos indicados ao Oscar e a estreia de filmes foram adiados. Gravações de séries e programas de TV precisaram ser interrompidas.

Mais de 1.000 bombeiros estão lutando contra incêndios intensificados pelos ventos de Santa Ana e pela seca severa nos EUA. O presidente Joe Biden cancelou uma viagem para acompanhar a situação e prometeu apoio às operações de contenção.

Especialistas alertam que as condições climáticas extremas estão tornando os incêndios na região mais frequentes e devastadores.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Emilly Melo, Repórter do Núcleo de Política e Economia)