Incêndio em maternidade na Índia mata dez bebês

Um incêndio que atingiu na manhã deste sábado, 9, a maternidade de um hospital em Bhandara, no estado de Maharashtra, na Índia, causou a morte de dez bebês. Outras sete crianças que estavam internadas na unidade neonatal foram resgatadas com vida.

Segundo o médico Pramod Khandate, os recém-nascidos morreram asfixiados pela fumaça. O acidente gerou uma onda de comoção no país e foi objeto de manifestações de autoridades, como o ministro-chefe de Maharashtra, Uddhav Thackeray, que ordenou a abertura de uma investigação para apurar as causas do incêndio, ainda desconhecidas.

Heart-wrenching tragedy in Bhandara, Maharashtra, where we have lost precious young lives. My thoughts are with all the bereaved families. I hope the injured recover as early as possible. — Narendra Modi (@narendramodi) January 9, 2021

Já o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, usou seu perfil no Twitter para transmitir solidariedade às famílias das vítimas. "Uma tragédia de partir o coração em Bhandara, Maharashtra, onde perdemos preciosas vidas jovens. Meus pensamentos estão com as famílias enlutadas", escreveu Modi.

The unfortunate incident of fire at Bhandara District General Hospital in Maharashtra is extremely tragic.



My condolences to the families of the children who lost their lives.



I appeal to Maha Govt to provide every possible assistance to the families of the injured & deceased. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 9, 2021

O líder da oposição, Rahul Gandhi, também lamentou o ocorrido, que classificou como "extremamente trágico", e prestou suas condolências.