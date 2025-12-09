Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Incêndio em boate na Índia deixa 25 mortos e 4 feridos após explosão de gás

As autoridades investigam a hipótese de negligência dos responsáveis pelo estabelecimento

Gabrielle Borges
fonte

A boate tinha entrada e saída estreitas, o que dificultou o trabalho dos bombeiros (Reprodução/Redes Sociais)

Ao menos 25 pessoas morreram em um incêndio em uma boate popular no balneário de Goa, no oeste da Índia. Entre as vítimas, estavam turistas que visitavam o estabelecimento, mas a nacionalidade deles não foi divulgada. Goa é uma antiga colônia portuguesa às margens do Mar Arábico, atrai milhões de turistas todos os anos com sua vida noturna e praias.

De acordo com informações da mídia indiana, o fogo teria começado pela explosão de um cilindro de gás e teria sido logo controlado. O incêndio começou pouco depois da meia-noite em uma casa noturna na vila de Arpora, no distrito de Goa Norte, na madrugada de domingo para segunda (8), segundo a polícia.

O ministro-chefe da região, Pramod Sawant, lamentou o ocorrido na rede social X. "Hoje é um dia muito doloroso para todos nós em Goa. Um grave incidente de incêndio em Arpora tirou a vida de 25 pessoas", escreveu.

Testemunhas relataram que as chamas começaram no primeiro andar, onde cerca de 100 turistas dançavam e assistiam a uma apresentação de uma dançarina. Muitos tentaram fugir para a cozinha no térreo e ficaram presos junto aos funcionários. A boate tinha entrada e saída estreitas, fato que fez com que os bombeiros  estacionassem os caminhões a 400 metros do local, atrasando o combate ao fogo.

As autoridades investigam a hipótese de negligência dos responsáveis pelo estabelecimento.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Palavras-chave

mundo

índia

incêndio em boate
