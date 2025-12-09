VÍDEO: Incêndio em boate na Índia deixa 25 mortos e 4 feridos após explosão de gás
Ao menos 25 pessoas morreram em um incêndio em uma boate popular no balneário de Goa, no oeste da Índia. Entre as vítimas, estavam turistas que visitavam o estabelecimento, mas a nacionalidade deles não foi divulgada. Goa é uma antiga colônia portuguesa às margens do Mar Arábico, atrai milhões de turistas todos os anos com sua vida noturna e praias.
De acordo com informações da mídia indiana, o fogo teria começado pela explosão de um cilindro de gás e teria sido logo controlado. O incêndio começou pouco depois da meia-noite em uma casa noturna na vila de Arpora, no distrito de Goa Norte, na madrugada de domingo para segunda (8), segundo a polícia.
O ministro-chefe da região, Pramod Sawant, lamentou o ocorrido na rede social X. "Hoje é um dia muito doloroso para todos nós em Goa. Um grave incidente de incêndio em Arpora tirou a vida de 25 pessoas", escreveu.
Testemunhas relataram que as chamas começaram no primeiro andar, onde cerca de 100 turistas dançavam e assistiam a uma apresentação de uma dançarina. Muitos tentaram fugir para a cozinha no térreo e ficaram presos junto aos funcionários. A boate tinha entrada e saída estreitas, fato que fez com que os bombeiros estacionassem os caminhões a 400 metros do local, atrasando o combate ao fogo.
As autoridades investigam a hipótese de negligência dos responsáveis pelo estabelecimento.
