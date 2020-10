Imunidade pode durar apenas alguns meses após infecção

A imunidade ao coronavírus pode durar apenas alguns meses, segundo revelou um novo estudo sobre a queda de anticorpos em pessoas infectadas no Reino Unido.

A pesquisa do Imperial College London estimou que apenas 4,4% dos adultos tinham alguma forma de imunidade contra a covid-19 em setembro, quando os casos começaram a aumentar novamente. O número é menor que os 6% de pessoas com anticorpos detectados entre 20 de junho e 13 de julho e 4,8% entre 31 de julho e 31 de agosto.

O número de pessoas com anticorpos caiu 26,5% em três meses, de acordo com a pesquisa, que foi encomendada pelo Departamento de Saúde e Assistência Social.

O estudo envolveu mais de 365.000 adultos selecionados aleatoriamente na Inglaterra, que usaram testes de sangue de anticorpos.

A pesquisa sugere que os anticorpos decrescem nas semanas ou meses seguintes após a infecção, disse o Departamento de Saúde e Assistência Social.

O ministro da Saúde, Lord Bethell, disse que o estudo deixou claro que as pessoas não estão imunes ao coronavírus apenas porque tiveram resultados positivos para anticorpos.

O ministro disse que mesmo que as pessoas tenham sido infectadas no passado ou tenham feito teste de anticorpos, todos devem continuar a cumprir as diretrizes sanitárias, incluindo distanciamento social, autoisolamento e higienização.