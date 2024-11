Igreja na Suíça usa ‘Jesus’ de Inteligência Artificial para confissões e conselhos

Uma igreja na Suíça surpreendeu os fieis ao implementar um ‘Jesus’ de Inteligência Artificial, treinado para ouvir confissões e dar conselhos espirituais para os fieis. O holograma, parte de um projeto de “arte experimental”, foi introduzida pela St. Peter’s Chapel. A paróquia St. Peter’s Chapel, em Lucerne, teve o auxílio de uma universidade local para desenvolver e implementar a IA.

A instalação faz parte de um projeto de arte chamado ‘Deus in Machina’, do Laboratório de Pesquisa de Realidades Imersivas, da Universidade de Ciência Aplicada e Artes da Universidade de Lucerne, idealizada pelos professores Philipp Haslbauer e Aljosa Smolic, junto de Marco Schmid, teólogo da paróquia. Segundo a imprensa local, a IA foi treinada para utilizar o Novo Testamento e refletir os ensinamentos e a personalidade de Jesus.

A paróquia informou que a intenção não é substituir a confissão “real" pelo holograma, mas, sim, servir como uma experiência "plus" para os fieis.

Como funciona?

Ao entrar no confessionário, o fiel é recebido por uma imagem digital de Jesus, com uma aparência semelhante a de homens suíços. As pessoas podem conversar livremente com a IA, confessar ou pedir conselhos.

Um dos teólogos da igreja afirmam que a instalação é somente um teste, e uma forma de permitir com que pessoas tenham uma experiência com IA que se assemelha a uma conversa interpessoal.