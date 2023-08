Igreja Maria Lanakila fica ilesa depois de incêndio florestal em em Maui; vídeo

Na ilha de Maui, a Igreja Católica Maria Lanakila se transformou em um símbolo de resiliência para sua comunidade. Enquanto um incêndio florestal devasta parte do estado americano do Havaí, a igreja permaneceu intacta, apesar da destruição que aconteceu em seus arredores. O templo está localizado na cidade de Lahaina, que também foi a ex-capital do antigo reino havaiano. Fiéis têm se unido para celebrar a preservação notável da igreja, considerando o ocorrido como nada menos que "um milagre".

O impacto dessa história transcendeu as fronteiras da ilha, alcançando a viralização nas redes sociais. Um vídeo compartilhado no TikTok mostra os edifícios ao redor da Igreja Maria Lanakila reduzidos a cinzas, contrastando com a imaculada condição da igreja. Esse vídeo já conquistou mais de 1,3 milhão de visualizações e recebeu 104,5 mil curtidas desde sua publicação na última sexta-feira.

História toca fiés: "Deus nos envia sinais"

Comentários inspirados também acompanharam o vídeo. "Uau, mesmo em meio à tempestade, Deus nos envia sinais", observou SurfingMarine, um usuário cujo comentário recebeu quase 1.400 curtidas. Outro comentário destacou a impressionante preservação da igreja: "Não apenas foi salva, mas permanece intocada. Isso é verdadeiramente incrível". Outro indivíduo opinou sobre a igreja servindo como um símbolo vivo de fé: "Essa igreja está verdadeiramente honrando nosso Deus vivo".

A história da Igreja Católica Maria Lanakila remonta a 1846, conforme detalhado no site da própria paróquia. O nome da igreja, que significa "Nossa Senhora da Vitória", tem profundo significado religioso e é considerada o alicerce da fé na ilha de Maui. Embora tenham sido concluídas em 1873, a igreja passou por reformas substanciais em 1918, incluindo a expansão de sua estrutura de pedra e a renovação das paredes.

Além de sua importância histórica e arquitetônica, a Igreja Maria Lanakila também abriga pinturas valiosas, supostamente doadas pelo rei Kalakaua e sua irmã, a rainha Liliuokalani, que foram os penúltimo e último monarcas do reino havaiano, respectivamente. Outro destaque são seus sinos, sendo este o terceiro conjunto preparado para a paróquia. O primeiro, proveniente da França, foi perdido na América do Sul durante o transporte, e o segundo conjunto permaneceu na cidade havaiana de Hilo, mesmo com o nome da igreja já gravado.