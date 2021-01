Idosa recebe cinco doses de vacina por erro de enfermeira

Uma moradora de Jerusalém, de 67 anos, recebeu por engano o correspondente a cinco doses da vacina da Pfizer contra o coronavírus, na quinta-feira, 14.

Em vez de receber uma dose (30 microgramas), a enfermeira colocou na ampola 150 microgramas.

A mulher não apresentou efeitos colaterais, mas foi levada para o Centro Médico Shaare Zedek para observação. Um porta-voz do hospital disse que ela estava bem.

"Isso acontece por uma razão muito simples", explicou Cyrille Cohen, chefe do laboratório de imunoterapia da Universidade Bar-Ilan. "Depois de tantos pacientes, a enfermeira, acostumada às vezes a injetar todo o conteúdo do frasco - não para essa vacina, mas em geral - se engana e pega todo o composto. Estou surpreso que tenha acontecido apenas duas vezes".

No caso da vacina da Pfizer, o conteúdo do frasco deve ser fracionado em cinco ou seis doses.

Este não é o primeiro caso no centro de vacinação do Maccabi Healthcare Services. Um profissional médico recebeu, em dezembro, cerca de cinco ou seis doses da vacina contra o coronavírus. Ele foi monitorado em um hospital, não apresentou efeitos colaterais e recebeu alta no mesmo dia.