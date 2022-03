Homens tomam muletas de deficiente físico para usar como arma em briga de rua

Um vídeo que viralizou nas redes sociais esta semana dividiu as reações dos internautas, especialmente dos vizinhos Argentina e Uruguai. As cenas mostram uma briga de rua entre dois homens que começa na base do 'mano a mano' e acaba virando uma espécie de 'esgrima' com muletas. Isso porque os brigões acabam se aproveitando da presença de um deficiente físico que assistia a confusão para tomar as suas muletas na marra e usá-las como armas.

Nas cenas, vê-se o princípio da briga e um dos desafiantes usando uma garrafa para ferir o rival. Mas, apesar da ameaça, ele é derrubado e, diante do golpe, se enfurece e acaba arrancando uma das muletas do homem que acompanhava o 'vale-tudo', que cai no chão e ainda tem a outra muleta tomada pelo sujeito que estava em desvantagem.

Apesar de divertir alguns, o vídeo também levantou uma dúvida quanto ao lugar onde teria sido gravado. No Twitter, usuários chegaram a atribuir as imagens a uma briga de rua ocorrida nos subúrbio de Buenos Aires, capital da Argentina, enquanto oureos defendiam que, pelo sotaque e algumas expressões usadas tratava-se de dois uruguaios. Independentemente de onde tenha sido, o fato é que a guerra de muletas já ganhou milhares de visualizações.