Homens contaminados pela covid-19 podem ter o tamanho do pênis diminuído, diz estudo

Uma pesquisa que investiga sequelas a longo prazo da covid-19, publicada no último domingo (27), na plataforma científica MedRxiv, concluiu que o vírus pode diminuir o tamanho do pênis.

Mais de 3 mil pacientes de 56 países participaram dos estudos. Cientistas que estão, desde abril, se dedicando a investigar os efeitos a longo prazo do vírus no corpo de pessoas contaminadas, concluíram que os 3% dos homens relataram uma diminuição no tamanho de seu órgão genital, 15% deles relataram algum tipo de disfunção sexual e 11% relataram dor nos testículos.

Já em relação às mulheres, 26% das que menstruam relataram irregularidade nos ciclos, e 36% relataram algum tipo de problema menstrual. Algum tipo de disfunção sexual também foi relatado por 8% delas.

Os pacientes também relatam ainda sentir fadiga (de 75% a 80%, dependendo da idade), mal-estar pós-esforço (até 75%) e algum tipo de disfunção cognitiva (de 52% a 59%).

As sequelas neurológicas também são relatadas: a dificuldade de concentração (75%) e dificuldade de raciocínio (65%). Além disso, 73% dos pacientes também dizem sentir algum tipo de problema de memória. Dentre estes, a maioria (65%) relatou problemas com a memória de curto-prazo e 35% teve problemas com memórias mais antigas.

"Uma das maiores descobertas para mim foi que não houve diferença na idade para a disfunção cognitiva, perda de memória ou impacto disso na vida diária! Isso aconteceu com tanta frequência no grupo de 18 a 29 anos quanto no grupo com mais de 70 anos", escreveu a pesquisadora Hannah Davis, uma das autoras do estudo.