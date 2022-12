Homens armados invadem mesquita e matam doze pessoas na Nigéria

Um grupo de homens armados mataram uma dúzia de pessoas e sequestraram várias outras em uma mesquita, na noite de sábado (4), na Nigéria. Os detalhes do mais recente ataque de gangues armadas foram relatados por moradores locais no domingo (5). Com informações da Reuters.

Lawal Haruna, morador de Funtua, no Estado natal do presidente Muhammadu Buhari, Katsina, contou que os homens chegaram à mesquita de Maigamji em motocicletas e começaram a atirar. No local, as 12 pessoas que participavam de orações noturnas foram atingidas e não resistiram aos ferimentos.

Esses grupos atacam comunidades, matando pessoas ou sequestrando-as para pedir resgate. As gangues também exigem que os aldeões paguem taxas de proteção para poderem cultivar suas colheitas.

"Eles então reuniram muitas pessoas e as levaram para o mato. Estou rezando para que os bandidos libertem as pessoas inocentes que sequestraram", disse Abdullahi Mohammed, outro morador de Funtua. O porta-voz da polícia do Estado de Katsina, Gambo Isah, confirmou o ataque e disse que vigilantes apoiados pelo Estado, com ajuda de alguns residentes, conseguiram resgatar alguns fiéis.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)