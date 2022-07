Homem tenta quebrar vitrine de joalheria com tijolo; vídeo

Um homem tentou quebrar a vitrine de uma joalheria com um tijolo em Wisconsin, nos Estados Unidos. Em vídeo publicado pela ABC News no Instagram, ele aparece entrando na loja calmamente, como se fosse um cliente, e tira a cerâmica do bolso da bermuda que está usando.

Imediatamente, começa a bater com o tijolo na parte superior de um vidro que parece proteger algumas das jóias. O material, no entanto, parece mais forte do que ele esperava e o criminoso não consegue levar os bens. Veja o vídeo:

Segundo a ABC, as autoridades estão buscando a ajuda do público para identificar o homem.