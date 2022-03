Homem tenta arrancar o pênis do namorado durante briga

Um caso inusitado chocou a web esta semana. Após uma briga por não conseguirem chegar a um consenso sobre o que e onde jantar, um homem tentou arrancar o pênis do namorado durante a discussão. O caso ocorreu em Birmingham, na Inglaterra.

Segundo investigação, Luke Lal, de 31 anos, deu vários socos na cabeça do parceiro e agarrou o pênis dele na intenção de arrancá-lo. Segundo o jornal britânico The Mirror, o agressor foi condenado a 18 meses de prisão e terá de fazer 150 horas de trabalho não remunerado.

Já a vítima, sofreu uma laceração e foi encaminha ao hospital. Com o ferimento tratado, agora ele convive com uma cicatriz e afirma ter tido a saúde mental afetada. A situação ainda piorou um pouco mais pois sua família não sabia de sua orientação sexual. E, além da cicatriz permanente, Lal teria enviado várias mensagens de ódio contra ele, ameaçando expor a sexualidade do parceiro aos familiares.