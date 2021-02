Homem tem a vida salva por sua cadela de estimação; entenda

Depois de ter ficado ao lado do tutor, Brian Myers, que sofreu um derrame e estava prestes a desmaiar, Sadie, uma cadela da raça pastor-alemão, de 6 anos de idade, ganhou fama de heroína, em Nova Jersey, Estados Unidos. A cadela lambeu o rosto do homem, deixando-o acordado.

Além disso, a cadela arrastou o tutor até a sala, onde Brian pôde alcançar o celular para chamar uma ambulância. Ele se recupera do derrame, que resultou em uma ligeira paralisia no lado esquerdo do corpo, além da dificuldade de falar.

"Sadie foi a única razão pela qual Brian foi capaz de pedir ajuda", diz a postagem no Facebook do Refúgio Animal Ramapo-Bergen, onde a cadela foi adotada.

"Na semana passada, não consegui usar meus dedos e agora posso abrir minha mão inteira", relatou Brian à imprensa local. "Mas [apesar das dificuldades] estou fazendo um grande progresso aqui", disse. O homem afirma que "conversa" com Sadie toda noite por videochamada.

Brian espera se reencontrar na próxima semana com a mascote, que está sob os cuidados de seu irmão, enquanto ele segue em recuperação no hospital.

A cadela é "nervosa e defensiva com novas pessoas", explicou o abrigo de animais de onde ela veio. A instituição afirma, ainda, que "Brian sentia um vínculo especial com Sadie" e deu a ela uma "segunda chance na vida" ao adotá-la.

"Resgatar um cachorro é a melhor coisa que você pode fazer. Eles mostram seu apreço por você e são muito gratos a você por tê-los resgatado", defendeu Brian.