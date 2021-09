Homem se veste como personagem de terror para passear na praia e acaba preso

Uma pegadinha acabou levando à prisão um advogado do Texas, nos Estados Unidos. Pouco antes da chegada do furacão Nicholas à costa do estado, na última segunda-feira (13), o norte-americano decidiu sair para caminhar na praia de Galveston vestido como Michael Myers, personagem da clássica série de filmes de terror "Halloween", empunhando uma faca manchada com o que parecia ser sangue. As informações são do portal Extra.

A cena foi registrada por Mycah Hatfield, repórter da ABC13, que flagrou Mark Metzger andando pela praia de também a reação de algumas pessoas que passavam pelo local. A ideia, segundo o advogado, era tentar encontrar "um pouco de positividade no destino sombrio" diante da tormenta que se aproximava. Algumas pessoas, segundo ele, até chegaram a se aproximar e pararam para tirar fotos. "Até a patrulha da praia tocou a música tema do filme", contou.

Mas nem todo mundo gostou da ideia. Logo após o início da "performance" na praia, várias pessoas entraram em contato com a polícia de Galveston para denunciar a presença de "um homem mascarado com uma faca ensanguentada". Os policiais foram até o local e Mark foi detido. "Parecia uma cena de Scooby-Doo depois que eles me algemaram e tiraram a máscara, tipo: Eu teria me safado se não fosse por aqueles garotos intrometidos, sabe?", comentou.

Adam Garrison, um dos moradores de Galveston, disse à ABC13 que achou a ideia estúpida e que provavelmente Mark estava agindo para chamar a atenção no meio de uma tempestade que ameaçava a costa do Texas. Embora tenha sido constatado que a faca e o sangue eram falsos, Mark foi citado por conduta desordeira e liberado. Mas disse que, se puder, fará novamente a "apresentação".