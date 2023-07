Homem remove a ponta do nariz para deixar cartilagem à mostra

Um homem norte-americano de 32 anos que adota modificações corporais e faciais há um tempo chamou a atenção ao revelar o recente procedimento extremo ao qual se submeteu. Conhecido como Odin, ele removeu a ponta do nariz, exibindo a cartilagem exposta por meio de um alargador transparente, conforme compartilhou o rapaz nas redes sociais.

Segundo Odin, as experiências com modificações corporais tiveram início com um simples piercing no nariz. Gradualmente, ele ampliou o orifício até alcançar um diâmetro de 19 milímetros. Atualmente, utiliza um alargador para cobrir o espaço, o qual deixa a cartilagem à mostra.

Residente da Califórnia, nos Estados Unidos, Odin já gastou mais de US$ 8 mil (cerca de R$ 38,4 mil) em transformações corporais ao longo dos últimos 11 anos. Suas modificações incluem implantes genitais com nervuras, remoção de mamilos e tatuagens em todo o corpo.

Odin já realizou diversas modificações corporais ao longo de mais de uma década (Reprodução/Redes sociais)

"Eu também tenho marcas de escarificação no meu peito, pulso e rosto. Eu até tatuei o meu próprio peito, olhos, gengivas e também tatuei o meu rosto. Acho que o meu corpo é um recipiente para a arte. Mudar a forma como sou visto faz parte dessa prática", afirmou Odin ao jornal britânico Daily Star.

Ele destacou que sua motivação para adotar essas modificações está enraizada em seu profundo interesse por história, cultura e arte tribal. Contudo, Odin revelou que enfrenta constantes "assédios" na rua após a remoção dos mamilos e parte do nariz. "As pessoas adoram odiar tudo o que é diferente", lamentou ele em entrevista à agência Jam Press.