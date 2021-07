Chamado de ‘Diabão’, tatuador brasileiro amputa os dedo para ter ‘garras de demônio’; veja

Aos 44 anos, Michel Faro Prado surpreendeu os internautas ao amputar os dedos para ter a aparência de garras na mão. Conhecido como “Diabão”, o tatuador disse que gostaria de ficar o mais parecido possível com um demônio. Com informações do Metópoles.

Ele já fez diversas alterações no corpo. Além das garras demoníacas, o Diabão também colocou chifres e presas. O valor gasto nos procedimentos é muito alto, para colocar as presas curvas na boca, ele gastou cerca de R$ 5 mil. Mas já fez outras mudanças no corpo, como retirar a ponta do nariz.

Diabão contou que encara bem as dores das cirurgias, pois pretende atingir uma meta: “Eu não acho nada tão doloroso. Eu sofro muito mais nos pós-procedimentos do que neles. Eu adoraria não sentir nenhuma dor. Mas preciso sentir para conquistar o que quero. Então eu encaro”, disse.

VEJA TAMBÉM

(Reprodução: Instagram)

O tatuador possui um perfil no Instagram com mais de 65 mil seguidores. Ele divulga suas transformações pela rede social.