Braço de jovem 'começa a apodrecer' após tatuagem malfeita

Uma jovem de 20 anos teve um trágico resultado após fazer uma tatuagem. A inglesa Suraya Khan decidiu ter a palavra "alone" (sozinha), com um coração partido no meio, em referência à letra 'O', no braço esquerdo.

A inglesa já tinha outras tatuagens, mas, como o artista favorito dela estava com a agenda lotada, ela acabou procurando outro, na sorte. Mesmo percebendo que o profissional escolhido não prezava pela higiene, ela decidiu arriscar.

Em um vídeo publicado no TikTok, em 5 de fevereiro, Suraya mostrou que a tatuagem começou a apodrecer na pele. O braço inchou ao ponto da jovem não conseguir movê-lo. Na região do desenho, formou um abscesso. As crostas sobre a tinta foram arrancadas pelas bandagens. Eventualmente, o abscesso "explodiu" levando a um "sangramento de sete horas seguidas".

"O artista era sujo. A tatuagem estava apodrecendo. Enquanto eu atendia um cliente, ele explodiu e sangrou por sete horas seguidas", contou a vendedora.

Então, a moradora da Doncaster (Inglaterra) correu para a emergência de um hospital temendo que a trágica tatuagem pudesse causar sepse, uma infecção da corrente sanguínea com risco de vida.

Apesar da demora em procurar ajuda médica, a inglesa ainda chegou a tempo de reverter o quadro. Suraya foi submetida a tratamento com antibióticos de duas semanas e teve a tatuagem refeita seis meses depois, pois a área estava irregular devido à infecção. Em outro estúdio.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)