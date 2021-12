Homem que usava máscara para esconder 'nariz peniano' faz cirurgia

Conrado Estrada, pintor e operário de construção, de 57 anos, teve problemas para comer e respirar por muito tempo. E usou a pandemia para que o uso de máscara no dia-a-dia se tornasser 'normal' por causa do seu nariz avantajado.

"Eles olhavam para mim. As crianças perguntavam às mães o que acontecia comigo. E eu evitava isso usando uma máscara facial o tempo todo", acrescentou. "O nariz chegou aos meus lábios e, sempre que eu comia, ele tocava o talher."

O americano foi operado pelo cirurgião plástico Thomas Romo, e disse que o paciente tinha uma "infecção latente" que fazia parecer como se ele tivesse "um pênis no lugar do nariz".

O especialista também disse que pessoas com essa condição apresentam pele espessa, com espinhas e rugas na ponta do nariz devido ao aumento das glândulas sebáceas.