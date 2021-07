Homem quase morre de AVC ao se masturbar

Um japonês quase morreu ao se masturbar, de acordo com um relato de caso médico. Os médicos afirmam que o homem de 51 anos, que eles preservaram a identidade, gostava de dar prazer a si mesmo várias vezes ao dia. As informações foram divulgadas pelo Daily Mail.

Mas o hábito quase o matou em uma ocasião, no ano passado, depois que ele sofreu um derrame, momentos depois de ejacular.

O Sistema Nacional de Saúde diz que o derrame que o homem sofreu pode ser desencadeado ao fazer sexo, tossir e até ir ao banheiro.

O homem foi instantaneamente atingido por agonizantes dores de cabeça "trovoada" depois que atingiu o clímax e, mais tarde, começou a vomitar.

Sintomas

Preocupado com seus sintomas repentinos, ele foi ao Hospital Universitário da Cidade de Nagoya.

Os médicos notaram que ele tinha pressão baixa e estava desorientado - dois sinais reveladores de um derrame.

Os médicos realizaram uma tomografia computadorizada em seu cérebro para descobrir a causa raiz de seus sintomas.

Os resultados revelaram que ele sofreu uma hemorragia subaracnoide - um tipo de derrame com risco de vida causado pela ruptura de um vaso sanguíneo em seu cérebro.

O homem sobreviveu à provação e teve alta após quase duas semanas no hospital em “excelentes” condições.

O médico Masahiro Oomura e colegas, que publicaram o relato do caso no Journal of Stroke and Cerebrovascular Disease, não explicaram por que ele pode ter sofrido um derrame ao se masturbar.

Mas o Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido diz que os sangramentos cerebrais podem acontecer como resultado de esforço físico, como levantar algo pesado ou fazer sexo.

Daniel Walsh, neurocirurgião cerebrovascular do King's College Hospital NHS Foundation Trust, disse que o aneurisma rompido que causou o ataque do paciente está relacionado a um aumento repentino da pressão arterial.

Isso é "algo característico" da atividade sexual, disse ele.

Sexo e nicotina

A atividade sexual de vários tipos, incluindo a masturbação, foi associada a 3,8 a 14% de todos os casos de hemorragia subaracnoide, disse ele.

O uso de drogas como Viagra ou cocaína durante o sexo pode aumentar o risco de ter esse tipo de derrame, explicou o Dr. Walsh.

Walsh disse: “Em uma nota positiva, você provavelmente fará mais para prevenir uma hemorragia subaracnoide evitando fumar, drogas recreativas e controlando a pressão arterial elevada com seu médico do que se abstendo de sexo em todas as suas formas.”